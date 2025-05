| Nogomet PREMIUM

Zeleno-beli jagenjčki so v Fazaneriji obmolknili

V 34. kolu 1. SNL so imeli zeleno-beli več kot eno uro igralca več, pet minut pa tudi dva več, a so osvojili le točko. Sobočani so bili nabrušeni in grobi

Galerija Raul Florucz se je po dobri uri igre prijel za stegensko mišico, zaradi česar bi lahko najboljši igralec in strelec prvenstva že končal sezono. FOTO: Blaž Weindorfer/Sportida