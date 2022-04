Zgodovinski tretji zaporedni poraz Barcelone pred domačimi navijači

Nogometaši Barcelone so v preloženi tekmi 21. kola španskega prvenstva na domačem štadionu Camp Nou v nedeljo zvečer izgubili s povratnikom v prvoligaško konkurenci Rayo Vallecanom z 0:1. Edini gol na tekmi je že v sedmi minuti dosegel Alvaro Garcia. Katalonski nogometni velikan je trenutno v veliki rezultatski krizi, saj je na domačem igrišču prvič v zgodovini v eni sezoni izgubil že tretjič v nizu. Serijo porazov je začel z izpadom v evropski ligi proti Eintrachtu iz Frankfurta (2:3), nato sta sledila še domača minimalna poraza v prvenstvu proti Cadizu in Rayu.

Madridčani so se po hitrem zadetku pomaknili globoko na svojo polovico in z zavlačevanjem poskrbeli za kar 13 minut sodnikovega podaljška v drugem polčasu, Barceloni, ki je nekajkrat zatresla okvir Rayevih vrat, pa ni uspelo preprečiti zgodovinskega poraza.

Xavi: Veliko je na kocki

»Jezen sem, raz**zden in razočaran,« ni bil prav nič diplomatski trener Xavi Hernandez. »Danes smo imeli izjemno priložnost, da naredimo razliko. A ponovila sta se nam Frankfurt in Cadiz. Niti slučajno nismo bili učinkoviti, mislim pa, da smo si ustvarili dovolj priložnosti za vsaj remi. Če bi prvi gol dosegli dovolj zgodaj, sem prepričan, da bi sledil še drugi. Boj za ligo prvakov se nam je zapletel, moramo biti samokritični. Razumem, da med navijači in igralci v boju za drugo mesto ni takšnega motiva, a moramo se uvrstiti v ligo prvakov, naslednjo sezono želimo slišati tisto himno. Veliko je na kocki. V zgodovini Barçe se vse vrti okoli tega, da osvajaš prva mesta, a moramo razumeti in se motivirati tudi za boj za drugo mesto.«

Rayo se je s tremi točkami povzpel na 11. mesto in si praktično že zagotovil obstanek med elito, spet pa se je izkazal za izjemno neugodnega tekmeca, saj je ekipa iz Madrida dobila že prvo tekmo v jesenskem delu tekmovanja, po kateri je sledilo slovo nizozemskega trenerja Ronalda Koemana.

Barça si je z novim porazom močno zapletla položaj v boju za mesta, ki vodijo v naslednjo sezono lige prvakov, glede na to, da jo do konca sezone čaka tudi tekma s petim Betisom, novopečenim osvajalcem španskega pokala, ki ima šest točk manj od trenutno drugih Kataloncev. Z enakim številom točk kot Barcelona je na tretjem mestu drugi seviljski ponos, Sevilla, dve točki manj od omenjenega dvojca ima Atletico Madrid slovenskega reprezentanta Jana Oblaka.

Real Madrid ima pet kol pred koncem zdaj že 15 točk prednosti pred Barcelono in Sevillo ter za nov naslov potrebuje le še točko, ko bo v soboto pred povratno tekmo polfinala lige prvakov z Manchester Cityjem doma gostil Espanyol.