Zidane pod krinko v Turčiji prestal presaditev las

Turški mediji so se razpisali o obisku Zinedina Zidana, ki naj bi v Istanbulu preživel kar dva tedna. Privrženci tamkajšnjih velikanov Bešiktaša, Fenerbahčeja in Galatasaraya so morda pomislili, da bodo v prihodnji sezoni sodelovali z enim najslavnejših trenerjev na tržišču, ki je z madridskim Realom med letoma 2016 in 2018 osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakov.

Toda Zidanov obisk z nogometom ni imel neposredne zveze, saj naj bi v turški metropoli opravljal vse potrebno za presaditev las. Kot je poročal dnevnik Hürriyet je Zidane, ki je pred kratkim proslavil 50. rojstni dan, bival v luksuznem hotelu v četrti Bešiktaš in poskušal ostati neopažen, sobo pa rezerviral na ime svojega agenta.

Zidane je kmalu po začetku profesionalne kariere začel izgubljati lase: