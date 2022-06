Zinedine Zidane vse bliže podpisu pogodbe s PSG

Francoski nogometni strokovnjak Zinedine Zidane naj bi bil v zaključnih pogajanjih z vodstvom Paris Saint-Germaina, da bi na mestu trenerja zamenjal Argentinca Mauricia Pochettina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoska radijska postaja Europe 1 je dodala, da naj bi slovita zasedba iz Pariza kmalu sklenila dogovor z 49-letnim nekdanjim strategom španskega velikana Real Madrida.

Pochettino ima veljavno pogodbo z 10-kratnim francoskim prvakom do konca sezone 2022/23. V minuli sezoni lige prvakov se je razvpiti zasedbi iz francoske prestolnice znova zalomilo, v osmini finala je klonila proti madridskemu Realu. Španski klub je med letoma 2016 in 2021 vodil prav sloviti Zizou, pod njegovim vodstvom je trikrat zaporedoma slavil v ligi prvakov v letih 2016, 2017 in 2018.

Nogometna sezona se bo v Franciji začela 6. avgusta, tekma francoskega superpokala pa bo na sporedu pet dni pred začetkom ligaškega tekmovanja. PSG se bo takrat v Izraelu pomenil z Nantesom, letošnjim pokalnim prvakom Francije.