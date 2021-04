Ziyechova hladna prha za City, poškodba De Bruyna

Thomas Tuchel je preporodil Chelsea. FOTO: Ben Stansall/AFP

Jutri Leicester in Southampton

je z golom v 55. minuti po podajiprinesel zmago Chelseaju v dvoboju polfinala pokala FA proti Manchester Cityju. Slednji tako ne bo osvojil precedenčne štiri lovorike v sezoni. Še vedno pa je lahko najboljši v angleškem prvenstvu, angleškem ligaškem pokalu in ligi prvakov.Tekma na Wembleyju je imela malo priložnosti, Maročan pa je naredil razliko in osrečil trenerja, ki mu gre z modrimi odlično. Chelsea se je uvrstil v polfinale lige prvakov, v Angliji drži četrto mesto.City in Chelsea se lahko srečata v finalu lige prvakov v Istanbulu konec maja. Ekipabo naslednjo nedeljo igrala finale ligaškega pokala s Tottenhamom. Pri Cityju se je poškodoval eden glavnih igralcev, ki bi lahko izpustil nekaj tekem.V drugem polfinalu najstarejšega nogometnega tekmovanja se bosta jutri pomerila Leicester in Southampton (19.30).