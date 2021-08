Znana nadomestna termina za tekmi Domžale – Olimpija in Mura – Radomlje

Standings provided by SofaScore LiveScore

Iz vodstva tekmovanja Prva liga Telemach so sporočili, da sta znana nadomestna termina za preloženo tekmo uvodnega kola državnega prvenstva v nogometu med Domžalami in Olimpijo ter nedokončan dvoboj petega kola med Muro in Radomljami.Obračun med Domžalčani in Ljubljančani bo tako v sredo, 25. avgusta, ob 17. uri, tekma med Sobočani in Radomljani, ki jo je minulo nedeljo v 60. minuti pri rezultatu 2:2 prekinila močna nevihta, pa bo na sporedu v petek, 3. septembra, prav tako ob 17. uri, so prek družbenega omrežja twitter sporočili iz Prve lige Telemach.