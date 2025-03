Kek odgovoril na slovaške kritike, junak bi prekinil 15-letno sušo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca bo v ligi narodov igrala v skupini B tudi v sezoni 2026/27. Osnovni cilj proti Slovaški so varovanci Matjaža Keka izpolnili, na trenutke navdušili z napadalnimi prebliski, predvsem pa v slogu predstav na euru trpeli, a zdržali vse nalete agresivnih slovaških tekmecev. »Lahko bi zabili še kakšen gol več, kot vedno se je izkazal Oblak in izid je na koncu pravičen,« je trdih 120 minut v Stožicah povzel strelec edinega gola Adam Gnezda Čerin. Poleg obstanka v drugi kakovostni skupini je Kek v marčnem oknu dobil nove adute za pomlajeno, jesensko podobo Slovenije.

»Poglejte Petra Stojanovića, mesec dni ni igral, za reprezentanco pa gre od prve minute na glavo. To mi je všeč, samo tako lahko funkcioniramo,« je Kek izpostavil v nedeljskem zgodnjem večeru enega najboljših Slovencev na zelenici. V obrambi je šel Peki na nož, skakal je v tekmece in 'zakuhal' tekmo, da so se Slovaki bolj ukvarjali s sojenjem kot z nogometom. Ni popuščal niti v napadu in bil za potezo tekme, precizno odmerjeni drseči štart, ki je preprečil zadetek, nagrajen s stoječim aplavzom.

Končno podobo pred kvalifikacijami za SP 2026 bo reprezentanca dobila po poletnih prijateljskih tekmah v Luksemburgu in z BiH, zanimiv bo tudi euro do 21 let na Slovaškem. Nato sledi peklenska jesen in šest tekem v 74 dneh, ki bodo določile potnike za Mehiko, ZDA in Kanado prihodnje leto.