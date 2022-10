Žreb kvalifikacij: Danci, Finci, Kazahstanci in Severni Irci tekmeci Slovenije

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v skupini H merila s polfinalisti minulega evropskega prvenstva, Danci, in udeleženci skupinskega dela tekmovanja v letih 2016 in 2020, Finci. Kot tretjega tekmeca Sloveniji so v Frankfurtu izžrebali reprezentanco Kazahstana, kot zadnja pa Severno Irsko in San Marino.

Varovanci selektorja Matjaža Keka so lahko zadovoljni, saj niso »padli« denimo v skupino C, kjer bodo igrali finalisti zadnjega EP Italijani in Angleži, poleg njih pa še Ukrajinci, Makedonci in Maltežani. Močni sta tudi skupina D (Hrvaška, Wales, Armenija, Turčija, Latvija), F (Belgija, Avstrija, Švedska, Azerbajdžan, Estonija) in J (Portugalska, BiH, Islandija, Luksemburg, Slovaška, Liechtenstein), medtem ko se bodo iskre brez dvoma kresale v skoraj povsem balkanski skupini G med Madžarsko, Srbijo, Črno goro, Bolgarijo in Litvo.

Slovenija je bila pred žrebom v bobnu 3 skupaj z Ukrajino, Islandijo, Norveško, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Švedsko in Armenijo. V žrebu je bilo 53 reprezentanc (zaradi vojne v Ukrajini v žrebu ni bilo Rusije), ki so jih razdelili v sedem skupin s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi člani. Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2023. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na EP, zadnja tri mesta pa bodo zapolnile ekipe po dodatnih kvalifikacijah lige narodov marca 2024.

Finalistkam lige narodov za nagrado manj tekem

EP v Nemčiji, kamor je gostiteljica že uvrščena, bo potekalo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu. Slovenija je doslej na EP nastopila enkrat, in sicer leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Na zadnjem EP je zmagala Italija, in sicer po izvajanju enajstmetrovk na štadionu Wembley proti gostiteljici Angliji.

Krovna zveza Uefa je pred žrebom postavila nekaj omejitev: pet parov držav (Armenija/Azerbajdžan, Belorusija/Ukrajina, Gibraltar/Španija, Kosovo/Bosna in Hercegovina ter Kosovo/Srbija) se ni smelo znajti v isti skupini, določili so tudi prizorišča z zimskimi razmerami (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva in Norveška), kjer je bila omejitev največ dve v eni skupini.

Poleg tega pa so štiri članice, ki so si zagotovile nastop na finalnem turnirju lige narodov (Hrvaška, Španija, Italija in Nizozemska), dobile skupine s petimi člani, ker bodo na ta način igrale manj tekem, tako da bodo lahko nastopile na zaključnem tekmovanju lige narodov junija naslednje leto. Poleg slovenske skupine H je žreb postregel s še nekaj zelo zanimivimi skupinami oziroma prihajajočimi obračuni. Med najbolj težko pričakovanimi bo zanesljivo tisti v skupini C, kjer sta se znašla oba zadnja finalista EP, Anglija in Italija.

Skupaj pa sta se znašli tudi Španija in Norveška (skupina A), pa Nizozemska in Francija (skupina B). Švedi, ki so nedavno po bojih s Slovenijo izpadli v nižji razred lige narodov, bodo imeli tudi težko nalogo v skupini F, kjer sta še Belgija in Avstrija. Hrvaško v skupini D čakata Wales in Turčija, v skupini E sta tudi Poljska in Češka. Slovenija je prišla v skupino H, eno od treh s šestimi članicami. PO šest ekip bosta imeli še skupina I (Švica, Izrael, Romunija, Kosovo, Belorusija, Andora) in J (Portugalska, Bosna in Hercegovina, Islandija, Luksemburg, Slovaška, Lihtenštajn).

Žreb skupinskega dela kvalifikacij za EP v nogometu:

- skupina A: Španija, Škotska, Norveška, Gruzija, Ciper;

- skupina B: Nizozemska, Francija, Irska, Grčija, Gibraltar;

- skupina C: Italija, Anglija, Ukrajina, Severna Makedonija, Malta;

- skupina D: Hrvaška, Wales, Armenija, Turčija, Latvija;

- skupina E: Poljska, Češka, Albanija, Ferski otoki, Moldavija;

- skupina F: Belgija, Avstrija, Švedska, Azerbajdžan, Estonija;

- skupina G: Madžarska, Srbija, Črna gora, Bolgarija, Litva;

- skupina H: Danska, Finska, Slovenija, Kazahstan, Severna Irska, San Marino;

- skupina I: Švica, Izrael, Romunija, Kosovo, Belorusija, Andora;

- skupina J: Portugalska, Bosna in Hercegovina, Islandija, Luksemburg, Slovaška, Liechtenstein.

Prve tekme bodo na sporedu 23. marca 2023, zadnje 26. marca 2024.