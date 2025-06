Znani morebitni tekmeci Olimpije in Celja

Znani so možni tekmeci nogometašev Olimpije in Celja v kvalifikacijah za ligo prvakov in evropsko ligo. Žreb parov prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov se bo v Nyonu začel ob 14. uri, žreb prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo pa ob 15. uri.

Slovenski prvak Olimpija se lahko sreča z Dinamom iz Minska, Almatyjem iz Kazahstana, armenskim Noahom in Virtusem iz San Marina. Celjani lahko julija potujejo na Švedsko, Finsko, v Azerbajdžan in na Kosovo.

Danes bo tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo dobil Koper, jutri pa še Maribor, ki bo evropsko pot začel v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Jutri bodo v Nyonu izžrebali še morebitne pare drugega kroga kvalifikacij.

V prejšnji sezoni sta Olimpija in Celje igrala v konferenčni ligi, Ljubljančani so izpadli v šestnajstini finala konferenčne lige, Celje pa šele v četrtfinalu s Fiorentino.

Kvalifikacije za ligo prvakov:

Skupina 3

Nosilci

Ludogorec (Bol)

Olimpija (Slo)

Zrinjski Mostar (BiH)

Budućnost (ČG)

Nenosilci:

Dinamo Minsk (Blr)

Kairat Almaty (Kaz)

FC Noah (Arm)

Virtus AC 1964 (Smr)

Kvalifikacije za evropsko ligo

Skupina 1

Nosilci:

Šahtar Donjeck (Ukr)

Šerif Tiraspol (Mol)

Celje (Slo)

Spartak Trnava (Svk)

Nenosilci:

Häcken (Šve)

Sabah FC (Aze)

Ilves Tampere (Fin)

FC Priština (Kos)