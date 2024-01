Zvezdnik Manchester Cityja po štirih mesecih uspešno nazaj na igrišče

Kevin De Bruyne, belgijski nogometni reprezentant in zvezdnik svetovnega, evropskega in angleška prvaka Manchester Cityja, se je po dolgem času vrnil na igrišče, potem ko ga ni bilo v akciji vse od 11. avgusta lani. Na tekmi pokala FA, na kateri je City s 5:0 premagal nižjeligaša Huddersfield, je vstopil v igro v 57. minuti in se izkazal s podajo za tretji gol meščanov. Za Belgijca, ki so ga glasno pozdravili tudi navijači, je bila to prva tekma v sezoni, igral ni od avgusta, ko si je na prvenstveni tekmi proti Burnleyju strgal stegensko mišico.

Nov poraz Arsenala

»Ni še pripravljen. Postopoma ga bomo vključevali v moštvo, potrebuje še treninge. Je pa že takoj po vrnitvi pokazal svojo kakovost. Pogrešali smo ga, potrebujemo ga. Pa ne samo njega. V drugi del sezone želim priti s pripravljenimi vsemi igralci. Tudi z Erlingom Haalandom in fanti, ki so zdaj poškodovani,« je po tekmi dejal trener Cityja Pep Guardiola.

Liverpoolov trener Jürgen Klopp je bil zadovoljen z zmago v Londonu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

V tretjem krogu, prvem v katerem so igrali tudi klubi elitne lige, je bil sicer najbolj zanimiv dvoboj med Arsenalom in Liverpoolom. Slednji je v Londonu še poglobil krizo Arsenala, z dvema goloma ob koncu tekme je zmagal z 2:0. Za Arsenal je bil to tretji zaporedni poraz v vseh tekmovanjih.