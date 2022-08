Zvezdniški PSG le do točke proti Monačanom

Tokrat so gostili Monaco in igrali 1:1. Angers slovenskega reprezentanta Mihe Blažiča je izgubil pri Troyesu z 1:3. Monaco je v Parizu vodil od 20. minute, ko je zadel Kevin Volland. Čeprav je bila statistika na strani Parižanov, tako v posesti žoge kot v strelih, pa so bili slednji večinoma nenatančni. V 70. minuti so gostitelji prišli do najstrožje kazni, ki jo je unovčil Neymar. Pozneje je tudi Achraf Hakimi zadel še vratnico, to pa je že v prvem delu zadel tudi Lionel Messi.

Angers, Blažič je igral v prvem polčasu, je pri Troyesu doživel drugi poraz v sezoni in ostaja pri dveh točkah v spodnjem delu lestvice. Angers je že od 21. minute igral z igralcem manj po izključitvi Batiste Mendyja, pri čemer so takrat domači vodili z 1:0, v drugem polčasu pa dodali še dva zadetka.

Nantes je s 3:1 premagal Toulouse, Brest je kar z 0:7 izgubil proti Montpellierju, pri čemer je že v prvem polčasu dobil pet zadetkov, po izključitvi Pierra Lees-Melouja v 50. minuti pa še dva. Po dva gola sta dosegla Elye Wahi in Valere Germain.

Marseille je z dvema goloma Alexisa Sancheza s 3:0 zmagal v Nici, Lorient je z zadetkoma Terema Moffija z 2:1 ugnal Clermont, Reims in Lyon pa sta se razšla z 1:1, čeprav so domači od 63. minute igrali z igralcem manj. Točko je Lyonu priigral Moussa Dembele v 86. minuti.

V soboto so nogometaši Lensa so začasno skočili na prvo mesto lestvice, potem ko so doma z 2:1 premagali Rennes, a v nedeljo spet vrh prepustili Parižanom. Auxerre je z 1:0 premagal Strasbourg, v petek pa je Lille slavil pri Ajacciu s 3:1. V ligi tako ni več stoodstotnih ekip, je pa Neymar s tokratnim golom še okrepil svoje vodstvo na lestvici strelcev, kjer je prvi s šestimi goli (ob tem je tudi prvi podajalec lige s šestimi asistencami), sledita pa njegova soigralca Kylian Mbappe (4 goli) in Messi (3 goli, 2 podaji).