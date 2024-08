Američanke strle brazilski oreh

Ameriške nogometašice so nove olimpijske prvakinje. V velikem finalu turnirja v Parizu so z z 1:0 (0:0) premagale Brazilke. Tako so reprezentantke ZDA še obogatile svojo olimpijsko zbirko, saj so osvojile rekordno peto zlato lovoriko na OI po letih 1996, 2004, 2008 in 2012. Ob tem so bile še srebrne leta 2000 in bronaste v Tokiu 2021.

Tokrat so Američanke slavile zmago po zaslugi gola Mallory Swanson. Brazilke, ki so imele sicer več žogo v posesti, so osvojile še tretje srebrno odličje po letih 2004 in 2008. »Carioce« so imele že po dveh minutah izjemno priložnost za vodstvo, sama pred ameriško vratarko Alysso Naeher se je znašla Ludmila, a je streljala točno vanjo. V 16. minuti so Brazilke tudi zadele, toda iz prepovedanega položaja, deset minut pozneje pa je Swansonova pobegnila po levi strani, prišla do strela, vendar je brazilska vratarka Lorena ubranila njen poskus.

Ameriška vratarka je v prvem polčasu imela nekaj več dela kot Lorena, odlično je posredovala tudi po poskusu Gabi Portilho na začetku sodniškega dodatka prvega dela. Začetek drugega dela ni bil posebej razburljiv, je pa morala pri Brazilkah zaradi poškodbe na nosilih z igrišča Yaya. Čeprav so dotlej več pokazale Brazilke, pa so Američanke v 57. minuti izpeljale hiter napad, spet je po levi hitro stekla Swansonova in pritekla v kazenski prostor, takrat pa je vendarle matirala Loreno za vodstvo z 1:0.

Američanke so se takole veselile zlate lovorike. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ekipa ZDA je bila nevarna tudi nekaj minut pozneje, vendar takrat žoga ni našla pravega cilja, sicer pa je brez posebnih težav držala minimalno prednost, čeprav so imele Brazilke, pri katerih je v 89. minuti legendarna Marta s prostega strela merila previsoko, več žogo v nogah. V sodniškem dodatku so Južnoameričanke povečale pritisk, imele nekaj lepih priložnosti, a so Američanke znale v pravih trenutkih zadržati žogo in ohraniti prednost za olimpijsko slavje.

Američanke so sicer v polfinalu po podaljšku premagale Nemke z 1:0, Brazilke pa Španke s 4:2. Bronasto kolajno si je v petek zagotovila Nemčija z zmago v malem finalu proti Španiji z 1:0.