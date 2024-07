Člana kanadske reprezentance zaradi vohunjenja zapuščata OI

Pomočnica trenerja in analitik kanadske ženske nogometne reprezentance sta morala zaradi vohunjenja z brezpilotnim letalnikom predčasno zapustiti olimpijske igre. Analitik, 43-letni Joey Lombardi, je obenem tudi pogojno obsojen na osem mesecev zapora, ker je 22. julija v Saint-Etiennu letel z dronom nad treningom novozelandske reprezentance.

Novozelandski olimpijski komite (NZOC) je zaradi vohunjenja z dronom med treningom njihove ženske nogometne reprezentance vložil pritožbo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok). Dron je pripadal enemu izmed članov osebja kanadske ženske ekipe.

Incident se je zgodil 22. julija v Saint-Etiennu le tri dni pred dvobojem obeh reprezentanc v prvem krogu skupinskega dela olimpijskega turnirja. »Osebje novozelandske ženske reprezentance je incident takoj prijavilo policiji, ki je medtem že odkrila in pridržala storilca,« je v izjavi za javnost zapisal NZOC.

Ob tem je poudaril svojo zavezanost k ohranitvi integritete in poštenosti tako velikega tekmovanja, kot so olimpijske igre. Na neljubo dogajanje v Franciji se je odzval tudi kanadski olimpijski komite. »Nad nešportno potezo smo šokirani in razočarani. Opravičujemo se novozelandski nogometni zvezi, vsem prizadetim igralkam in novozelandskemu olimpijskemu komiteju,« so sporočili iz kanadskega olimpijskega komiteja.

Zdaj je zgodba dobila epilog: tako neakreditiran član kanadskega strokovnega štaba Lombardi, ki je na sodišču incident priznal, kot pomočnica glavne trenerke Jasmine Mander, ki ji je Lombardi poročal, sta morala predčasno zapustiti Pariz.

Selektorica olimpijskih prvakinj Kanadčank, Bev Priestman, je napovedala, da ne bo sodelovala na današnji uvodni tekmi Kanade proti Novi Zelandiji. Kot je dodala, se ji ne zdi primerno, da bi bila na klopi za obračun z Novo Zelandijo.

»V imenu naše celotne ekipe se želim predvsem opravičiti igralkam in osebju novozelandskega nogometa ter igralkam kanadske ekipe. To ne predstavlja vrednot, za katere se zavzema naša ekipa,« francoska tiskovna agencija AFP navaja kanadsko selektorico.

Kanada in Nova Zelandija se bosta pomerili danes ob 17.00. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Novozelandski nogomet je danes sporočil, da je zadevo posredoval disciplinski komisiji vodilnega nogometnega organa Fife, ki zahteva »nujne ukrepe«. »V nogometu ni prostora za tovrstne poteze in ključnega pomena je, da se sprejmejo nujni ukrepi za odpravo te kršitve integritete,« je v izjavi dejal izvršni direktor novozelandskega nogometa Andrew Pragnell.

»Izvedeli smo, da je kanadska ekipa vsaj dvakrat na skrivaj posnela trening naše ekipe. To je neverjetno skrb zbujajoče in če ne bi urgentno ukrepali, bi to lahko imelo širše posledice za integriteto olimpijskega turnirja,« je dodal Pragnell.