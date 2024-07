Bienvenue à Paris! Mesto luči je nared za olimpijski šov

V nadaljevanju preberite:

Športni dogodek leta se nezadržno približuje, že prve ure v Parizu so potrdile, da je v bržkone najbolj slavnem evropskem mestu vse nared, da zagori olimpijski ogenj. Manjkajo še nekatere malenkosti, a vendar dva dni pred otvoritveno slovesnostjo v Parizu ni čutiti panike in mrzličnega reševanja težav v zadnjih minutah, prej bi vzdušje lahko opisali kot zadržano pričakovanje nečesa velikega. Eden največjih dogodkov v karieri se obeta tudi Ani Grosi in Benjaminu Savšku, ki bosta na uvodni slovesnosti na reki Seni nosila slovensko zastavo.

Dolga vožnja v center mesta je razkrila vse razsežnosti olimpijskega spektakla. Na šestpasovni vpadnici, kjer prometni kolaps nikoli ni daleč, je eden od pasov rezerviran le za uradna vozila prirediteljev OI 2024, ki pospešujejo srčni utrip z adrenalinskim zaviranjem v zadnjih sekundah in menjavanjem pasov, ki se ga ne bi sramovali niti v akcijskih filmih. Pogled skozi okno vozila pa medtem odstira pogled na znamenitosti, denimo sloviti štadion Stade de France, ki so odete v rožnato, uradno barvo letošnjih iger. Prav rožnata je v teh dneh v Parizu prisotna na vsakem koraku, prirediteljem gredo vse pohvale za zgledno označene postaje na podzemni železnici in tramvaju, ki vodijo k športnim arenam.

Nekoliko bolj uporabniku prijazno bi lahko bilo megalomansko medijsko središče v kongresni palači blizu Bolonjskega gozda, kjer so že včeraj na vrat na nos iskali dodatne konferenčne dvorane, ker prostih sedežev ni bilo dovolj, a kapacitet za več kot 6000 akreditiranih novinarjev, snemalcev in drugih medijskih delavcev ni enostavno zagotoviti.