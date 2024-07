Izraelka premočna za slovensko judoistko

Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na olimpijskih igrah v Parizu v kategoriji do 57 kg nastope končala že po prvem dvoboju. Njena prva tekmica je bila Izraelka Timna Nelson Levy, ki ji je po obdobju neaktivnosti uspelo doseči met za vazari. S tem je Slovenko izločila iz nadaljnjih bojev. Kajzerjeva (24) je imela v zadnjih treh sezonah niz poškodb, nazadnje si je poškodovala prst maja na evropskem prvenstvu, kjer je osvojila srebro.

Timna Nelson Levy (v belem) in Kaja Kajzer FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

»Ni še vse sanirano in prst še ni takšen, kot bi si želela. Bila sem na pripravah, seveda sem prisiljena nekoliko prilagoditi svojo borbo. Vrhunec forme sem načrtovala za igre, potem pa bomo videli, kako je name vplivalo zbijanje kilogramov,« je pred olimpijskim nastopom opozorila Kajzer, ki je sicer pred tem dobila zadnje štiri obračune z izraelsko tekmico, tudi na zadnjih OI v Tokiu. Kajzer je tako kot Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov izgubila prvi dvoboj in hitro končala nastope na igrah.