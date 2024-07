Kljub zlatu v žepu Beni ne skriva želje po novi kolajni

V nadaljevanju preberite:

Med najbolj izpostavljenimi v slovenski olimpijski odpravi je kanuist Benjamin Savšek, ki v Parizu s kvalifikacijami že danes (15.00) začenja lov na drugo zaporedno zlato odličje, potem ko je v Tokiu leta 2021 postal olimpijski prvak. Pri 37 letih Savšek v francoski prestolnici tekmuje na svojih četrtih olimpijskih igrah, kot starosti mu je pripadla tudi čast in vloga zastavonoše na odprtju iger, na katerih pa nikakor ne želi le sodelovati. »Sem v dobri formi in želja zagotovo je, da osvojim še kakšno odličje,« ambicij ne skriva Savšek.

Kako ste doživeli novico, da boste nosilec slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti?

To je bila res lepa novica in velik dogodek za vsakega športnika, doživel sem ga zelo čustveno, hkrati pa je tudi velika odgovornost za vsakega, da predstavlja Slovenijo v čim lepši luči.

Po protokolarnem začetku se že danes s kvalifikacijami tekmovanje začenja zares, v Parizu branite zlato odličje iz Tokia. Kako tri leta kasneje gledate na ta uspeh?

Zame bodo tiste igre vedno ostale nekaj posebnega, v Tokiu sem bil tretjič na olimpijskih igrah in res sem si želel poseči po kolajni, to so sanje vsakega športnika. Izteklo se je sanjsko, priveslal sem do zlata. Zdaj v Pariz prihajam na četrte igre, imam veliko izkušenj, ki jih bom skušal unovčiti tudi tokrat. Izkušnja bo tokrat drugačna, na tribune se bo vrnila publika, zato pričakujem, da bo atmosfera še boljša.

Kako vam je naslov olimpijskega prvaka, ki ostane za vedno, spremenil športno kariero in življenje?

Spremenil je veliko stvari v pozitivnem smislu. Nisem si mislil, da je takšna razlika med odličjem na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, tu kot športnik res začutiš pomembnost in težo dosežka. Jasno, pozna se tudi v finančnem smislu, v našem športu nismo ravno zelo podprti z denarjem, kolajna in nagrada, ki jo prinese, pa ti nedvomno malo spremeni življenje. Še bolj kot pa sama zmaga pomeni izpolnitev sanj, če je kolajna zlata, so občutki še toliko lepši.