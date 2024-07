Kostanjšek v finale C, Žvegelj mesto prekratek

Slovenska veslača na olimpijskih igrah v Parizu sta v centru na reki Marni opravila predzadnjo nalogo. Boljša je bila Nina Kostanjšek, ki si je priborila finale C, Isak Žvegelj je bil v svoji skupini četrti in bo nastopil v finalu D.

Navdušila je predvsem tekmovalka izolskega kluba, ki se ni brezglavo spustila v boj za najvišja mesta. V svoji skupini polfinala, ki je odločal o finalu C in D, je bila v uvodu celo na zadnjem šestem mestu, a se držala vodilne skupine ter do polovice proge zlezla na četrto mesto.

Nato je vodstvo prevzela Srbkinja Jovana Arsić, ki je bila na polovici tretja in skupaj sta kot prva in druga prečkali cilj. V finale C se je uvrstila še Brazilka Beatriz Cunha Tavares Cardoso, a je bila prednost pred zasledovalkami dovolj velika, da so vse tri lahko v zadnjem delu tudi malo popustile.

Nina Kostanjšek se je uvrstila v finale C. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Manj sreče je imel Blejec Isak Žvegelj. Ta je do polovice proge celo vodil, nato pa so šli mino njega Američan Jacob Plihal, Bolgar Kristian Vasilev in Paragvajec Javier Insfran. Slednjemu je Žvegelj v zadnji četrtini proge še sledil, v končnici pa mu je za finale C zmanjkalo energije.

Žveglja zadnji nastop na igrah čaka v petek, Kostanjškovo pa v soboto.