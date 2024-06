Kot Chopin bodo zaigrali na prave tipke

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji se v Lodzu na Poljskem pripravljajo na zaključni turnir najboljše osmerice letošnje lige narodov. Tam jih v četrtfinalu v petek ob 20. uri čakajo Argentinci. Nato bodo konec julija prestali še ognjeni krst na olimpijskih igrah v Parizu. V sredo so v Atlas Areni v Lodzu, kjer bodo obračuni sklepnega turnirja, izvedli tudi žreb skupin moškega olimpijskega odbojkarskega turnirja. Ples kroglic je Sloveniji namenil skupino A, soočila se bo s Francijo, Kanado in Srbijo. Vse tri je v letošnji sezoni lige narodov že premagala. Kaj so o žrebu porekli slovenski reprezentanti, in tudi francoski, preberite v članku.