Noah Lyles je z 9,83 vrgel rokavico Jacobsu

Ameriški atlet Noah Lyles je na ameriških olimpijskih kvalifikacijah v Eugeneu v teku na 100 metrov zmagal z izenačenim osebnim rekordom 9,83 in potrdil nastop na olimpijskih igrah na omenjeni razdalji. To bo njegov prvi olimpijski nastop v tej disciplini.

»Pred tremi leti sem za sekundo prehitel zadnjega, Letos sem prišel in zmagal,« je v prvem odzivu po zmagi za AFP dejal Lyles. Dodal je še, da je to bil njegov načrt že vse od prejšnjih olimpijskih iger, čeprav je morda njegova zmaga za marsikoga bila presenečenje.

Drugo mesto je s časom 9,87 osvojil aktualni olimpijski podprvak na 200 metrov Kenny Bednarek, za katerim je za stotinko sekunde zaostal svetovni prvak na 100 metrov iz leta 2022 Fred Kerley. Navedena trojica si je tako zagotovila nastop na olimpijskih igrah, na katerih pa ne bo svetovnega prvaka na 100 metrov izpred petih let Christiana Colemana, ki je s časom 9,93 osvojil četrto mesto.

Najboljši trije so dobili vozovnico za Pariz. FOTO: Kirby Lee/USA Today

Lyles je pred tremi leti v Tokiu osvojil bronasto medaljo v teku na 200 metrov, a je bil med favoriti za zlato. Ameriški atlet je na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil naslov svetovnega prvaka na 100 in 200 metrov ter v štafeti 4 x 100 metrov. Ta uspeh bo poskušal letos ponoviti tudi v Parizu.

»Če ne bi bil pred tremi leti tretji, ne bi imel tako velike želje in motivacije za trening, zato mi ne bi uspelo doseči tistega, kar sem dosegel v minulih letih,« je še dejal Lyles.

Poleg njega so si nastop v Parizu v skoku s palico zagotovili še Sam Kendricks, Chris Nilsen in Jacob Wooten. V francoski prestolnici pa bodo ZDA v ženski konkurenci teka na 400 metrov zastopale še Kendall Ellis, Aaliyah Butler in Alexis Holmes.