Norvežanke razžalostile Francozinje

Norveška ženska rokometna reprezentanca si je priigrala zlato lovoriko na letošnjih olimpijskih igrah, potem ko je v velikem finalu v Lillu kar z 29:21 (15:13) premagala gostiteljico Francijo. V tekmi za tretje mesto je Danska s 30:25 (15:13) ugnala Švedsko.

Norvežanke in Francozinje v zadnjih dveh desetletjih krojijo vrh v ženskem rokometu, v današnjem zaključnem dvoboju v Lillu pa so smetano pobrale Skandinavke. Za Norvežanke je to tretje odličje najžlahtnejšega leska po Pekingu 2008 in Londonu 2012, v Seulu 1988 in Barceloni 1992 so osvojile srebrno kolajno, bronasto pa v Sydneyju 2000, Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021. Francozinje ostajajo pri naslovu olimpijskih prvakinj iz Tokia 2021, ob pariškem srebru pa imajo še bron iz Ria de Janeira 2016.

Norveška – Francija 29:21 (15:13) Štadion Pierra Mauroyja, gledalcev 26.664, sodnika: Garcia in Marin Lorente (oba Španija).

Norveška: Lunde, Solberg-Oesthassel, Kristiansen, Aardahl, Skogrand 2, Moerk 3 (2), Oftedal 5, Brattset Dale 6, Breistoel, Jacobsen, Herrem 3, Solberg-Isaksen 2, Reistad 8, Rushfeldt Deila.

Francija: Glauser, Sako, Nocandy 1, Toublanc 1, Valentini 2, Lassource, Flippes 5, Kanor 5, Horaček 4 (4), Foppa 3, Nze Minko, Granier 2, Bouktit, Grandveau.

Sedemmetrovke: Norveška 4 (2), Francija 5 (4).

Izključitve: Norveška 6, Francija 0 minut.

Francozinje so silovito odprle finalno tekmo, po vodstvu s 3:0 pa so pravo delovno temperaturo dosegle tudi Norvežanke in v deveti minuti prvič izenačile na 4:4. Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi, razlika med finalistkami nikoli ni znašale več kot dva gola.

Kar osem golov Henny Reistad

V drugi polovici tekme so izbranke islandskega strokovnjaka na norveški klopi Thorirja Hergeirssona premaknile še v višjo prestavo in v 42. minuti ušle že za šest zadetkov (21:15). Minuta odmora francoskega selektorja Olivierja Krumbholza ni spremenila razmerja moči na igrišču. Prednost Norvežank je v 49. minuti znašala sedem golov (24:17), tako da so brez stresnih trenutkov zanesljivo osvojile tretje zlato olimpijsko odličje.

Norvežanka Henny Reistad (z žogo) je bila najboljša strelka finala. FOTO Sameer Al-doumy/AFP

Pri Norvežankah je bila najbolj učinkovita Henny Reistad z osmimi goli, 44-letna vratarka Katrine Lunde pa je zbrala 12 obramb. Orlane Kanor je za gostiteljice dosegla pet zadetkov.

V tekmi za tretje mesto je Danska premagala Švedsko s 30:25 (15:13). Pri rokometašicah iz Hamletove dežele je bila najbolj učinkovita Mie Hojlund, pri Švedinjah pa Nathalie Hagman; obe sta dosegli po pet golov. Danska je osvojila prvo bronasto kolajno na olimpijskih igrah, v Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Atenah 2004 pa je bila zlata.

Na letošnjem olimpijskem turnirju so prvič nastopile tudi slovenske rokometašice, ki so pristale na končnem 11. mestu.