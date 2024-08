Tudi Kauzer zagledal petdesetico, sanje o finalu splavale po vodi

V Parizu se bodo danes končala olimpijska slalomska tekmovanja na divjih vodah. Zadnje kolajne bodo namenjene kajakašem. Med polfinalisti je bil tudi Peter Kauzer. Vozil je dobro in v cilj priveslal na videz brez napak ter s časom 92,80 takrat zasedel drugo mesto, kar bi ga zanesljivo pripeljalo med najboljšo dvanajsterico med 20 tekmovalci.

Toda takoj zatem se mu je zgodilo podobno kot pred dnevi kanuistu Benjaminu Savšku v finalu. Sodnik pri osmih protitočnih vratcih mu je pripisal maksimalno kazen 50 sekund. Zasavec je takoj odmahnil z roko, češ da ni izpustil vrat in tudi posnetek ni razkril napake. Vendar je odločitev ostala in tako so sanje o finalu na petih olimpijskih igrah splavale po vodi. Štiridesetletni Kauzer je leta 2016 v Riu osvojil srebro.

Kauzer je dobil kazen 50 sekund. FOTO: Olivier Morin/AFP

Naslov prvaka iz Tokia bo branil Čeh Jiri Prskavec, na štartu je tudi prvak iz Ria, Britanec Joseph Clarke. Omenjena bosta lovila zgodovinski dosežek, saj do zdaj še nihče ni osvojil dveh zlatih olimpijskih kolajn.

Poleg omenjenih med favorite sodijo še Italijan Giovanni di Gennaro, Slovak Jakub Grigar, predvsem pa domačin Titouan Castryck, prepričljivo najboljši v kvalifikacijah. Že kanuist Nicolas Gestin je dokazal, da so Francozi dobro preučili domačo progo in da se na njej odlično znajdejo.

Od slovenskih kajakašev ima na olimpijskih igrah poleg Kauzerja odličje še Andraž Vehovar, ki je bil drugi v Atlanti leta 1996.