Priprave pred odprtjem olimpijskih iger se stopnjujejo

Francoske varnostne sile so danes pričele s cestnimi in rečnimi zaporami v centru Pariza v sklopu vedno intenzivnejših priprav pred slovesnostjo ob odprtju letošnjih olimpijskih iger, ki bo potekala na reki Seni prihodnji teden. Organizatorji na igrah pričakujejo okoli deset milijonov obiskovalcev.

Dostop do najbolj zavarovanega območja na obeh bregovih Sene je omogočen samo osebam s prepustnico v obliki QR kode, ki si jo morajo zagotoviti tudi turisti, ki so si rezervirali nočitve v tem predelu francoske prestolnice.

Odprtje se bo raztezalo na šestkilometrskem pasu na in ob reki, zajemalo pa bo približno 10.000 športnikov in športnic, ki bodo občinstvo pozdravili na približno stotih plovilih. To bo prvič, da pričetek poletnih olimpijskih iger ne bo potekal na glavnem stadionu, v živo pa naj bi si dogodek ogledalo do 500.000 ljudi.

Otvoritvena slovesnost bo potekala 26. julija. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Prihajajoče olimpijske igre že spreminjajo podobo Pariza. Na priljubljenih krajih, kot so Eifflov stolp in trg Place de la Concorde, so vzniknila začasna športna prizorišča, pojavili so se tudi cestni pasovi, kjer imajo prioriteto prireditelji.

Generalni direktor iger Pariz 2024 Etienne Thobois je prejšnji mesec za francosko tiskovno agencijo priznal, da se zavedajo omejitev koncepta mnogih začasnih prizorišč v samem jedru mesta, vendar računajo na razumevanje prebivalcev. Nekateri Parižani, ki živijo v tem zavarovanem obrečnem pasu, se sicer pritožujejo nad prisotnostjo kovinskih varnostnih ograj.

Mnoge postaje pariške podzemne železnice v osrčju mesta bodo prav tako od danes naprej pa vse do dneva po odprtju iger zaprte.

Dostop do varovanega območja bodo imela samo plovila z dovoljenjem za prehod. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Francoske varnostne sile so zaradi zahtevnega izziva, ki je pred njimi, v obseg varovanja vključile vse, od dronov do potapljačev, ki bodo opremljeni s posebnim orožjem, ki se lahko sproži pod vodo, da bi zmanjšale tveganja za napad iz zraka ali po vodi. Približno 45.000 policistov bo skrbelo za varovanje na odprtju 26. julija, pomagalo pa jim bo več tisoč vojakov in varnostnikov.

Od danes naprej lahko na varovano območje dostopajo samo plovila, ki so pridobila dovoljenje za prehod, vojaki pa lahko v primeru incidenta pridejo od enega brega reke do drugega v samo nekaj sekundah.

»Če bo otvoritvena slovesnost potekala uspešno, bomo na dobri poti, da si pridobimo zaupanje francoske javnosti in Parižanov za preostanek iger,« je medijem nedavno povedal neimenovani pripadnik varnostnih sil.