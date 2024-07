Slovenski odbojkarji bodo v olimpijski vasi začutili, kako velik je njihov uspeh

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca že nestrpno pričakuje vrhunec generacije in premierni nastop pod olimpijskimi krogi. Generalko so minuli konec tedna opravili na Wagnerjevem memorialu na Poljskem, po vrnitvi v domovino pa jih čaka zadnji teden priprav, preden bodo sedli na letalo za Pariz. »Želim si, da bi v Parizu predvsem igrali odbojko in odmislili druge stvari,« pravi kapetan Tine Urnaut.

Reprezentančno poletje ima za slovenske odbojkarje že dolgo brado, po izvrstni sezoni v svetovni ligi, kjer so dokončno potrdili mesto na olimpijskem turnirju, je sledilo manjše razočaranje na zaključnem turnirju v Lodžu, za zadnji tekmovalni preizkus so se udeležili še prestižnega Wagnerjevega memoriala v Krakovu. Zaključili so ga z zmagama nad Nemčijo in Egiptom in s porazom po težkem boju proti domačinom Poljakom.

»Turnir je bil zelo koristen, ker bo olimpijski izgledal podobno, ritem tekmovanja bo zelo zgoščen, tekme bodo gladiatorske, vsaka ekipa se bo borila na nož. Zato se bomo morali naučiti trpeti in se dobro znajti v težkih situacijah, potem bomo lahko poiskali pot do zmage. Vesel sem, da smo odigrali še tri težke tekme,« pravi Urnaut. Kljub 35 letom in dolgi najprej klubski, nato še reprezentančni sezoni le odmahne z roko, ko beseda nanese na utrujenost: »Jasno je, kakšno poletje je za nami, a o tem sploh ne želim razmišljati, saj ni pomembno. Pred nami so olimpijske igre, razmišljamo le o tekmi s Kanado in kako se v zadnjih dneh čim bolje pripraviti, preden se turnir začne.«