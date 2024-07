Terapevtski kosmatinec, ki je gimnastični kraljici vrnil krono

V nadaljevanju preberite:

Po drami v Tokiu, kamor je Simone Biles prišla kot prva zvezdnica svetovne gimnastike in nato zaradi psiholoških težav predčasno zapustila olimpijske igre, je bilo pred njenim nastopom na OI v Parizu veliko dvomov o tem, kako se bo 27-letnica v Franciji soočila s pritiskom. V prvih nastopih je že blestela v polnem sijaju, k mirnosti pred velikimi tekmami ji pomagajo tudi pogovori in igranje s terapevtskim psom Beaconom, ki pomaga ameriškim športnicam.

Veličino slave Simone Biles morda najbolje opiše pogled na tribune ob nastopu v kvalifikacijah mnogoboja na olimpijskih igrah. V prvih vrstah tekmovanja, ki še ni odločalo o kolajnah, so sedeli Tom Cruise, Ariana Grande, Jessica Chastain in številni drugi rojaki ter z aplavzom pospremili vsak njen gib. Bilesova je najboljša gimnastičarka moderne dobe, nenazadnje je pet skokov poimenovanih po njej, tudi biles II, ki velja za najtežji skok v gimnastiki.

Zato je bilo njeno razočaranje v Tokiu še bolj nepričakovano, namesto zlate kolajne za vratom je Bilesova domov odšla v solzah in nato odkrito spregovorila o psiholoških težavah, s katerimi se sooča. V gimnastiki tovrstne težave niso nič novega, vrsto let je vladala kultura tiranskega obnašanja in zlorab trenerjev, ki je vrhunec doživela z razvpitim trenerjem Larryjem Nassarjem, ki zaradi nadlegovanja prestaja dosmrtno zaporno kazen.