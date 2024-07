Triatlonci vendarle v Seni

Obe triatlonski tekmi olimpijskih iger v Parizu sta danes dobili zeleno luč organizatorjev in mednarodne triatlonske zveze. Potem ko so triatloncem v torek zaradi onesnaženosti reke Sene preložili tekmo, bosta danes na sporedu dve. Že ob 8. uri bodo v središču mesta z mosta Aleksandra III. začele ženske, moška tekma sledi ob 10.45.

»Lahko potrdimo, da bosta danes tako ženski kot moški triatlon potekala po načrtih. Rezultati zadnjih analiz vode so bili skladni z zahtevami,« so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Moška tekma je bila sprva predvidena za torek zjutraj, a so jo preložili iz »zdravstvenih razlogov«, saj so bile ravni bakterij, zabeležene »na določenih mestih« olimpijske proge v Seni, »še vedno višje od sprejemljivih meja«.

Po obilnem deževju, ki je v petek in soboto namočilo francosko prestolnico, je izboljšanje vremenskih razmer od nedelje naprej botrovalo tudi izboljšanju kakovosti vode v Seni.

Novica je olajšanje za športnike, ki so tvegali, da bodo triatlonu »odrezali« plavalni del in ga spremenili v duatlon, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Veliko olajšanje pa je tudi za organizatorje in lokalne oblasti v Ile-de-Franceu, ki so v pripravah na olimpijske igre vložili 1,4 milijarde evrov, da sta Sena in njen glavni pritok Marna primerna za plavanje. Najprej za olimpijce, nato pa še za širšo javnost.