V Franciji preiskujejo spletno ustrahovanje boksarke Khelif

Francosko tožilstvo je sprožilo preiskavo spletnega ustrahovanja alžirske olimpijske boksarske prvakinje Imane Khelif po njeni pritožbi, da je bila med igrami v Parizu žrtev nadlegovanja in groženj po spletu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Khelifova je bila v središču polemike o spolu na olimpijskih igrah v Parizu.

Odvetnik športnice Nabil Boudi je prejšnji teden dejal, da je 25-letna Khelifova vložila pritožbo zaradi spletnega nadlegovanja.

»Treba bo preiskati, kdo stoji za to do žensk sovražno, rasistično in seksistično kampanjo, ukvarjati pa se bo treba tudi s tistimi, ki so spodbujali ta medijski spletni linč,« je prepričan francoski odvetnik alžirske športnice.

Za preiskavo je zadolžen centralni urad za boj proti zločinom proti človečnosti in zločinom iz sovraštva, navaja AFP.

Med imeni v pritožbi tudi Musk in J. K. Rowling

Po poročanju ameriške revije Variety sta bila v pritožbi Khelifove imenovana ameriški milijarder Elon Musk in avtorica uspešnic o Harryju Potterju J. K. Rowling.

Del preiskave naj bi bil tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki je kandidat republikanske stranke v predsedniški tekmi leta 2024, so zapisali pri Varietyju, sklicujoč se na trditve odvetnika.

Imane Khelif je na igrah v Parizu osvojila olimpijsko zlato. V finalu kategorije do 66 kilogramov je premagala svetovno prvakinjo Kitajko Yang Liu.

Khelifova in Tajvanka Lin Yu-ting, ki je na igrah v Parizu zmagala v kategoriji do 57 kilogramov, sta boksarki, ki ju je Mednarodna boksarska zveza Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da »nista opravili genetskega preizkusa spola«. Dokazov za to sicer boksarska zveza, ki jo je suspendiral Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi goljufivih praks, ni predložila.

Pri Moku so obema boksarkama dovolili nastop v ženski konkurenci na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, saj kot merilo za upravičenost do nastopa v ženski konkurenci pri Moku uporabljajo spol, naveden v potnem listu.

Mok sicer od lani zaradi korupcije svetovni boksarski federaciji Ibi ne priznava statusa krovne organizacije ter je prevzel nadzor nad olimpijskim turnirjem v boksu, ki je bil v Parizu.