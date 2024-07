Vloga zastavonoše je za športnika velika čast, a tudi obremenitev

V nadaljevanju preberite:

Nekaj športnikov, med njimi tudi slovenske rokometašice, bo svoje nastope začelo že prej, uradno pa bo olimpijski ogenj zagorel na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu prihodnji petek zvečer. Glavni del prireditve je parada narodov, letos se bodo olimpijske reprezentance predstavile kar na ladjah na reki Seni, velika čast v vsaki reprezentanci pa doleti zastavonošo na uvodni prireditvi olimpijskih iger. Slovenija naslednikov Bojana Tokića in Eve Terčelj še ni izbrala, predvsem zato, ker je maratonsko prireditev težko umestiti v delovni proces športnikov v Parizu.

Letošnja otvoritvena slovesnost bo nekaj posebnega, reprezentance se bodo predstavile s čolnov, ki jih bodo od Trocadera po reki Seni peljali mimo glavnih pariških znamenitosti, tudi mimo (pogorele in obnovljene) katedrale Notre Dame in muzeja Louvre. Vožnja bo dolga 6 kilometrov in bo ogromen logistični zalogaj za prireditelje, ki so za varnost aktivirali 45.000 policistov, na bregovih Sene pa pričakujejo vsaj 600.000 gledalcev.

»Velika čast in velika odgovornost je zastopati Slovenijo na olimpijskih igrah, če si ob tem še zastavonoša, je to res posebno,« je za Delo pred OI v Tokiu 2021 povedala Eva Terčelj, o naporih prireditve pa dodala: »Želim si, da se vse skupaj ne bi preveč zavleklo, ker me čez dva dni že čakajo prvi nastopi, kar je moja glavna in edina naloga na OI.«