Visok poraz Slovenk proti Dankam

Slovenske olimpijske nastope v Parizu so že dan pred odprtjem iger začele rokometašice. Slovenska ženska reprezentanca je v prvem olimpijskem dvoboju danes v skupini A izgubila z Dansko z 19:27 (11:14). Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo ob 11. uri, ko se bodo pomerile z Južno Korejo.

V tej skupini so še Norvežanke, Švedinje in Nemke. V izločilne boje bodo napredovale najboljše štiri ekipe, zadnji dve iz skupine pa bosta končali nastope. V skupini B so na olimpijskem turnirju Angola, Brazilija, Španija, Francija, Madžarska in Nizozemska.

Slovenska reprezentanca je danes doživela olimpijski krst, saj so se Slovenke prvič uvrstile na največje športno tekmovanje na svetu. Izbranke selektorja Dragana Adžića so dobro začele in bile večji del prvega polčasa povsem enakovredne tekmice. A po izenačenju na 9:9 so Skandinavke ob koncu prvega dela ušle za tri gole.

Slovenska vratarka Maja Vojnovič je zbrala trinajst obramb. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Do takrat je bila Slovenija blizu. Na začetku sicer ne, saj je Danska po petih minutah vodila s 4:1. Prvi slovenski gol na OI je dosegla Ana Gros, ki bo v petek ob kanuistu Benjaminu Savšku tudi nosila slovensko zastavo na slavnostnem odprtju.

Vratarka Maja Vojnovič je začela zbrati obrambe in dvignila soigralke, Elizabeth Omoregie je po protinapadu zadela za 3:4, v 14. minuti pa je Tjaša Stanko s strelom na prazna vrata poskrbela za izenačenje na 5:5.

V naslednjih minutah so bile Slovenke spet blizu, Vojnovič je tudi ubranila sedemmetrovko Kristini Joergensson. Zaostajale so za gol, dva, a so se v 20. minuti spet vrnile in izenačile, zadela je Maja Svetik.

Slovenski selektor Dragan Adžić je poskušal danski nalet v drugem polčasu prekiniti z minuto odmora. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

A po izenačenju Stanko na 9:9 je prišla prva kriza, Danke so na hitro prišle do treh golov razlike, Slovenke so tekmice ustavljale tudi s prekrški in si prislužile izključitve ter tekmicam omogočale sedemmetrovke (same na tekmi niso imele nobenega strela s sedmih metrov).

Slovenke so imele tudi takoj na začetku drugega polčasa igralko manj, kar je Danska izkoristila in pobegnila na 16:11. Adžić je skušal posredovati z minuto odmora, a tudi to ni ustavilo danskega naleta.

Vojnovič je sicer še vedno uspešno zbirala obrambe (na koncu 13), toda v napadu njene soigralke niso več našle načina, da bi večkrat ugnale Atheo Reinhardt. Danska je nadzorovala potek dvoboja, v zaključnem delu nekajkrat ušla celo že na +10 (16:26, 17:27), v finišu pa so Slovenke z zadetkoma Stanko in Valentine Klemenčič nekoliko kozmetično popravile vtis.

V slovenski izbrani vrsti sta bili najbolj učinkoviti Stanko in Gros s po petimi zadetki.