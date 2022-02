Kitajska – najmočnejša blagovna znamka

V nadaljevanju preberite:

Tuji pokrovitelji, če jih kitajska televizija zaobide, s tem nimajo nikakršnih težav. Raje ostajajo v ozadju, kajti čeprav se niso mogli upreti velikemu kitajskemu trgu, prav tako še kako čutijo tudi velik pritisk javnosti, ki jih je že med pripravami teh iger pozivala, naj jih ne sponzorirajo, in to zaradi kršenja človekovih pravic – zlasti v Avtonomni pokrajini Xinjiang in Posebnem administrativnem območju Hongkong. Različne organizacije za varstvo ujgurskih, tibetanskih ali hongkonških človekovih pravic (ki jih je več kot 200) so morale ugotoviti, da ima 13 največjih olimpijskih pokroviteljev z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) sklenjene pogodbe, vredne več kot milijardo dolarjev, in da je zato najbolje, da držijo glavo v pesku.