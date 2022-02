Lampičeva in Urevčeva prepočasni za finale

Smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc se nista prebili v finale ekipnega sprinta v klasični tehniki. V prvi polfinalni skupini zimskih olimpijskih iger v Pekingu sta zasedli sedmo mesto, kar pomeni, da že pred startom druge polfinalne skupine nimata več možnosti za finale najboljše deseterice.

Neuspešna sta bila tudi Vili Črv in Miha Šimenc, ki sta v prvi polfinalni skupini moške konkurence zasedla osmo mesto.

Eva Urevc je vendarle zabeležila olimpijski nastop. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

V prvi polfinalni skupini sta bili sicer najhitrejši Nemki Katharina Hennig in Victoria Carl. V finale sta se že prebili tudi Američanki Jessica Diggins in Rosie Brennan, Avstrijki Teresa Stadlober in Lisa Unterweger ter Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff.

Anamarija Lampić ni ujela šestega mesta, ki bi še dalo možnost za preboj v finale po času. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

V drugi polfinalni skupini pa sta bili najhitrejši Rusinji Julija Stupak in Natalija Neprjajeva. Drugi sta bili Finki Kerttu Niskanen in Krista Paemakoski, tretji pa eni glavnih favoritinj, Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist. Po mestih sta se naprej prebili še Norvežanki Tiril Udnes Wang in Maiken Caspersen Falla. Druga skupina je bila od prve hitrejša, tako da sta se po času najprej iz nje prebili Francozinji Melissa Gal in Lena Quintin ter Poljakinji Izabela Marcisz in Monika Skinder.

Zlato za Nemčijo in Norveško

V razburljivem finalu sta bili malce presenetljivi najmočnejši Nemki pred Švedinjama in Rusinjama. Pri moških je Johannes Høsflot Klæbo pritekel zmago Norveški pred Finsko in Rusijo.