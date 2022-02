Leteči paradižnik odšel v solzah veselja

Ameriški deskarski zvezdnik Shaun White je ob potrditvi zaključka tekmovalne kariere po olimpijskih igrah v Pekingu spregovoril o »lepem potovanju« skozi bogato in uspešno kariero. Precej čustven je bil že prejšnji petek, ko je svoje zadnje olimpijsko tekmovanje v snežnem žlebu končal na četrtem mestu, poroča nemška agencija dpa.

Američan z vzdevkom leteči paradižnik je prvi in doslej edini deskar, ki mu je uspelo osvojiti tri zlate kolajne, slovo od aktivne in zelo uspešne tekmovalne kariere pa je napovedal že pred odhodom na Kitajsko. V petek se je čustveno poslovil še na twitterju.

»Še zadnjič sem se spustil po snežnem žlebu na olimpijskih igrah,« je zapisal in dodal: »Medtem ko to tipkam, sem prav tako čustven, kot sem bil prejšnji petek. Vse to mi povzroča solze veselja, saj sem nabit s čustvi in prevzet s hvaležnostjo. Z zapiranjem tega poglavja mojega življenja se s hvaležnostjo spominjam 22 let profesionalne kariere.«

Nepozaben nastop v Pjongčangu

Hkrati se je zahvalil vsem tistim številnim ljudem, ki so mu pomagali skoti športno kariero ter da je vztrajal tako dolgo, da je lahko na olimpijskih igrah nastopil tudi s 35 leti. Kot je zapisal, je imel veliko srečo, da je bil skozi vsa leta obkrožen s tako čudovitimi ljudmi.

Tako kot na olimpijskih tekmovanjih, je bil White uspešen tudi na tako imenovanih X Games, kjer je osvojil kar 23 odličij, med katerimi je bilo 15 zlatih. Med temi je bilo 13 v deskanju na snegu ter dve v rolkanju. Osem zlatih kolajn je osvojil v snežnem žlebu, pet pa v disciplini slopestyle. Bil je prvi deskar, ki mu je v snežnem žlebu uspelo osvojiti popolno stotico na zimskih igrah X pred desetimi leti v Aspnu.

Na olimpijskih igrah se je prve zmage veselil kot 19-letnik v Torinu leta 2006. Naslov je ubranil leta 2010 v Vancouvru, po neuspešnem nastopu v Sočiju leta 2014 pa se je na prestol vrnil pred štirimi leti v Pjongčangu. Njegov rezultat 97,75 iz druge vožnje na južnokorejskih igrah velja za olimpijski rekord.