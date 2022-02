Na potezi sta Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni

Alpske smučarke se bodo v petek prvič pomerile v hitrih disciplinah na zimskih OI v Pekingu. Med favoritinjami za kolajne v superveleslalomu so Italijanki Federica Brignone in Elena Curtoni ter Švicarka Lara Gut-Behrami, po dveh odstopih se bo skušala pobrati tudi Američanka Mikaela Shiffrin. Slovenijo bosta zastopali Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni.

Shiffrinova je po odstopih na veleslalomski in tudi slalomski preizkušnji na OI močno potrta. »Ni še konec, vendar sem se najbolj osredotočila na veleslalom in slalom. Počutim se, kot da sem veliko delala za nič,« je povedala. Sprva sploh ni vedela, ali naj nadaljuje nastope na OI. Danes pa so iz ameriške smučarske zveze potrdila, da bo njihova zvezdnica vendarle nastopila tudi na petkovem superveleslalomu.

Naslov brani Ester Ledecka

Med glavnimi favoritinjami sta glede na rezultate v letošnji sezoni Brignonejeva, ki je s tremi zmagami vodilna v superveleslalomskem seštevku, in Curtonijeva, ki je druga v seštevku discipline. Še tretja Italijanka Sofia Goggia, ki bi tudi bila med kandidatkami za stopničke, medtem ne bo nastopila zaradi poškodbe, ki se ji je primerila pred olimpijskimi igrami.

Za zmago ali pa vsaj za kolajno se bo potegovala tudi svetovna prvakinja v tej disciplini, Gut-Behramijeva, ki ima v Pekingu že bronasto odličje z veleslalomske tekme. V tej sezoni ima v superveleslalomu eno zmago in eno drugo mesto z začetka sezone, na zadnjih dveh tekmah pa je bila slabša.

Naslov iz Pjongčanga bo branila Čehinja Ester Ledecka, ki je leta 2018 poleg superveleslaloma slavila tudi zmago v deskanju. Zlato v deskarskem veleslalomu si je priborila tudi že na Kitajskem.

S točkami le Maruša Ferk Saioni

Slovenijo bosta na petkovi tekmi zastopali Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni, ki je edina Slovenka s superveleslalomskimi točkami svetovnega pokala v tej zimi. Na prvi tekmi sezone je bila 16., na zadnji pa 30. Vmes ni osvajala točk. Ferk Saionijeva, ki že drugo sezono zapovrstjo ni del slovenske ženske reprezentance in sredstva kot članica ekipe mednarodne akademije ISRA zbira z donacijami, je pred štirimi leti na superveleslalomu v Južni Koreji zasedla 25. mesto.

Štuhčeva, ki tam ni nastopila, pa letos sploh še ni osvojila superveleslalomskih točk, na treh tekmah je odstopila, na dveh pa ostala zunaj najboljših 30. S snežno podlago na Kitajskem, ki je po njenih besedah nenavadna, se je že kar dobro spoprijateljila. »Takšen je sneg, čim prej se navadiš, boljše je, je pa za vse enako. Mislim, da sem na dobri poti,« je povedala pred svojo prvo preizkušnjo na letošnjih igrah.

Štuhčeva, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, nastopa na svojih drugih OI po Sočiju 2014, kjer je superveleslalom končala na 13. mestu. Pred OI je na smuku v Cortini d'Ampezzo 22. januarja zasedla 11. mesto, a je med tekmo začutila bolečine v desnem kolenu, zaradi katerih je nato izpustila superveleslalom na tem prizorišču.