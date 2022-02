Najbolj netrajnostne igre doslej

Zimske olimpijske igre 2022 gosti regija, ki sodi med najbolj suha območja zemeljske oble. Puščava Gobi leži v neposredni bližini Zhangjikouja, ki bo gostil tekme nordijskih smučarjev in biatloncev, zato so prireditelji iger prisiljeni v prirejanje po mnenju mnogih spornih iger na tako rekoč stoodstotno umetnem snegu.

Gre za območje, kjer so padavine pozimi zelo redke, in kritiki iger so se že oglasili ter najave o trajnostnih igrah na tem območju, kjer je poraba vode in energije za proizvodnjo umetnega snega velikanska, označili za absurd, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Območje, kjer se mešata puščavsko in stepsko podnebje, je zaznamovano predvsem s sušo. Za mnoge so izhodišča za prireditev tekmovanj na tem območju zato sporna že v svoji zasnovi. Ne le zaradi velike porabe električne energije, predvsem zaradi porabe velikih količin vode za izdelavo umetnega snega, saj je na širšem območju Pekinga znano pomanjkanje vodnih zalog.

»Razpoložljivost vodnih virov tukaj je med najmanjšimi na Kitajskem,« avstrijska tiskovna agencija APA povzema Carmen de Jong z univerze v Strasbourgu.

In prav tukaj bodo kitajski prireditelji poskrbeli za igre na umetnem snegu. Ta je sicer znan spremljevalec zimskega športa po vsem svetu, v zadnjih letih tudi na slovitih tekmovanjih v Kitzbühlu, kjer pa je po tradiciji vendarle nekaj naravne snežne podlage in tudi vodni viri za izdelavo umetnega snega so na voljo v zadovoljivih količinah.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je za prireditev tekmovanja na olimpijskih prizoriščih treba izdelati od tri- do štirikrat več snega kot, denimo, na tradicionalnih smučarskih prizoriščih v Alpah. Eden od razlogov je pomanjkanje naravne podlage, drugi pa veter, ki takoj po proizvodnji velik del snega odnese. Najave prirediteljev o izvedbi zelenih iger so za naravovarstvenike zato le prazne obljube.

Porabili 2,5 milijarde litrov vode

Hidrologinja De Jong, ki se ukvarja tudi s tematiko podnebnih vidikov zimskega športa, je prepričana, da je izvedba iger na tem območju z vidika ekologije popolnoma nesprejemljiva.

»Menim, da so to najbolj netrajnostne igre vseh časov,« je s strogo ekološkega vidika ocenila igre.

Njeni izračuni pravijo, da so kitajski prireditelji za izdelavo umetnega snega za igre porabili kar neverjetnih 2,5 milijarde litrov vode.

Kitajski prireditelji seveda vztrajajo pri objektivni potrebi izdelave umetnega snega, da lahko zagotovijo velika mednarodna tekmovanja. Pri tem dodajajo, da uporabljajo le majhen del vodnih zalog, namenjen ljudem na tem območju. Zagotavljajo tudi, da je elektrika za snežne topove izključno iz obnovljivih virov, kot sta veter in sonce.

A izjave o izdelavi zadostnih količin ekološko proizvedene električne energije in uporabi lastnih vodnih rezerv za proizvodnjo snega pri strokovnjakih vzbujata dvome. Ob tem ni skrivnost, da je bilo treba večji del vode prečrpavati iz več deset kilometrov oddaljenih zbirališč v dolinah.

»Tudi za to so potrebne enormne količine energije,« je še dejala de Jongova.

Ekološki problem predstavljajo tudi prizorišča v Yanqingu, ki so pred igrami delno sodila v območje varovane narave. Za potrebe iger pa je bila potrebna obsežna sečnja gozdov, uničen je bil tudi del tal in vegetacije. Tovrstne problematike seveda ni moč prikriti in zanemariti, zato so organizatorji iger najavili, da bodo za naravno ravnovesje poskrbeli s pogozdovanjem.

V bran prirediteljem iger pa je podatek, da ni zimske športne prireditve na snegu, ki jo je moč označiti za trajnostno.

»Za tovrstne zimske športe velja, da je še težje najti trajnostno izvedbo. Potrebna je energija za umetno zasneževanje, potrebni so posegi v okolje, sečnja gozdov in gradnja prog. To je vedno tudi poseg v naravo,« še pravi strokovnjakinja s francoske univerze.

Prepričana je, da bo v bodoče le še malo krajev, kjer bo mogoče prirediti poštene in varne igre. Podobna je ugotovitev študije za časnik Current Issues in Tourism. Strokovnjaki z različnih univerz so potrdili, da je svoje naredilo globalno segrevanje.

Če ne bo sprememb, bi med vsemi prireditelji, ki so od prve izvedbe leta 1924 v Chamonixu gostili zimske igre, leta 2080 zanesljivo igre lahko gostil le še japonski Saporo.