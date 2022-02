Peking se počasi poslavlja, Milano in Cortina v znamenju trajnosti

Olimpijski ogenj bo ugasnil, olimpijsko zastavo pa bosta prevzeli italijanski mesti, Milano in Cortina d'Ampezzo, ki bosta 25. zimske igre gostili čez štiri leta. Podrobnosti o programu zaključne slovesnosti, ki se bo začela ob 13. uri po slovenskem času, organizatorji ne razkrivajo. Vendar pa ob glasbi, plesu in ognjemetu večina gostujočih držav izkoristi to priložnost, da svetu predstavi svojo kulturo in zgodovino.

Zaključna slovesnost bo na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu potekala podobno kot otvoritvena 4. februarja. Športniki bodo zaokrožili po stadionu pod nacionalnimi zastavami, slovensko bo nosila tekačica na smučeh Anita Klemenčič. Spustili bodo olimpijsko zastavo ter ob zastavi gostiteljice tokratnih iger Kitajske dvignili zastavo prihodnje gostiteljice Italije.

Italijani bodo dogodek izkoristili za svojo predstavitev. Kot je v petek v Pekingu dejal predsednik Italijanskega olimpijskega komiteja Giovanni Malago, bodo poskušali igre organizirati čim bolj trajnostno, okolju prijazno in gospodarno ter tekmovanja pripravili na že obstoječih objektih. To pa pomeni, da bodo prizorišča oddaljena tudi po več sto kilometrov, zato vidi v logistiki in transportu velik izziv.

Milano je glava in razum, Cortina pa čustva in srce

Sporočilo Milana in Cortine na zaključni slovesnosti bo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa »Dvojnost, skupaj«. S tem želijo poudariti dvojnost med mestom in gorami ter dialog med mestom in naravo v funkciji trajnosti. »Razlog za zvezo je, da je Milano glava in razum, Cortina pa čustva in srce,« je v Pekingu razložil župan Cortine d'Ampezzo Gianpietro Ghedina.

Ob tem bodo olimpijsko zastavo predali županoma Milana in Cortine d'Ampezzo, zbrane pa bo nagovoril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach. Olimpijski ogenj bo nato ugasnil. Na 24. zimske olimpijske igre v Pekingu je prišlo približno 3000 športnikov iz 91 držav, ki so tekmovali za kolajne v rekordnih 109 disciplinah 15 zimskih športov. Slovencev je bilo med udeleženci letos 42, domov pa so zaenkrat prinesli sedem olimpijskih kolajn – po dve zlati in bronasti ter tri srebrne.

Sicer pa so igre v Pekingu, tako kot že lani poletne v japonskem Tokiu, potekale ob strogih ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V tem smislu so bili Kitajci uspešni. Kot je v četrtek dejal Bach, je olimpijski mehurček za nastopajoče »eden najbolj varnih krajev na vsem planetu«. Po njegovih besedah je bil delež odkritih okužb med udeleženci 0,01-odstoten.