Slovaška do prve olimpijske hokejske kolajne

Hokejska reprezentanca Slovaške je osvojila bronasto medaljo na moškem olimpijskem turnirju v Pekingu. Slovaška je tako osvojila prvo olimpijsko kolajno v zgodovini, v tekmi za tretje mesto je premagala Švedsko s 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). V obračunu poraženih polfinalistov, Slovaki so v petek klonili s Finsko z 0:2, Švedi pa po kazenskih strelih z 1:2 proti ruski selekciji, so bili precej boljši Slovaki.

Z dvema zadetkoma Juraja Slafkovskega in po enim Samuela Takača in Pavola Regende so Slovaki zanesljivo prišli do brona, Švedi so ostali na končnem četrtem mestu. V velikem finalu se bosta v nedeljo zjutraj ob 5.10 pomerila Rusija in Finska.