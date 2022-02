Za Fabjana je skakalnica kraljica, Peterka kar malo nevoščljiv

V nadaljevanju preberite:

Kaj so v tokratni Delovi anketi o uspehih slovenskih športnikov na olimpijskih igrah v Pekingu povedali nekdanji asi in uspešni trenerji Vasja Bajc, Marjan Fabjan, Tomas Globočnik, Sašo Grajf, Dejan Košir, Jure Košir, Petra Majdič, Primož Peterka, Bojan Prašnikar, Špela Pretnar in Roman Pungartnik, od koga so pričakovali več, kako gledajo na prihodnost našega (zimskega) športa, kaj si želijo od države ...