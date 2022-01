V Peking 42 slovenskih športnikov, Smrekar edini kandidat

Člani izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) so na današnji seji soglasno potrdili predlog sestave slovenske reprezentance, ki bo odpotovala na olimpijske igre v Peking (med 4. in 20. februarjem). Predlog morajo potrditi še na izvršnem odboru Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), kar pa naj bi bila zgolj formalnost.

V alpskem smučanju bodo slovenske barve na Kitajskem branili Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ilka Štuhec, Maruša Ferk Saioni, Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat, v biatlonu si bodo poskušali čim boljše uvrstitve pristreljati in priteči Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko, v deskanju na snegu bodo Slovenijo zastopali Urška Pribošič, Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč in Tit Štante, naš edini nordijski kombinatorec v Pekingu bo Vid Vrhovnik, v smučarskih skokih bodo slovenski aduti Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc in Peter Prevc, v teku na smučeh pa se bodo s konkurenco pomerili Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Miha Šimenc, Vili Črv, Miha Ličef in Janez Lampič.

Člani izvršilnega odbora SZS so se seznanili tudi s poročilom kandidacijske komisije, saj bodo v prihodnjih mesecih na SZS volitve za predsednika SZS, organov SZS in predsednikov panog. Kandidati, ki so poslali veljavne kandidature so – za predsednika SZS: Enzo Smrekar, za nadzorni odbor SZS: Jaka Kavčič in Trivo Krempl, za predsednika panoge za alpsko smučanje: Iztok Klančnik, za prvega moža panoge za biatlon: Boštjan Ule in Blaž Repinc, za predsednika panoge za prosti slog: Roman Vidovič, za prvega moža panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo: Borut Meh, za predsednika oziroma predsednico panoge za tek na smučeh: Sonja Vidonja in Roman Beznik, za prvega moža panoge za telemark smučanje: Franc Horvatiček. Za predsednika panoge za deskanje na snegu se bo rok za oddajo kandidatur iztekel 31. januarja ob 12. uri.