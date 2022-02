Želi si spanca, a na progi se ne bo smelo zadremati

V nadaljevanju preberite:

Časovna razlika med Evropo in Kitajsko dela svoje. Andreja Slokar si na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu želi nočnega počitka, a tako kot Meta Hrovat, Ana Bucik in Tina Robnik bo morala v noči na ponedeljek oddelati veleslalom. Kdo bo spal oziroma vstal na levo nogo in kdo bo živahen in pel kot (zimski) ptiček na veji, bomo videli na obeh progah. Če se bo pa kdo iz postelje takoj vrgel na glavo, pa sta to favoritinji Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova.