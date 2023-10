Adžić izbral reprezentantke za Italijo in Latvijo

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije bo v prvi polovici oktobra začela pot v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Prva izziva izbrank selektorja Dragana Adžića bosta predstavljali zasedbi Latvije in Italije. Favorit skupine 4 je Francija.

Adžić je povabil 21 igralk, vratarke Amro Pandžić, Majo Vojnović in Dijano Đajić, krilne rokometašice Emo Marijo Marković, Majo Svetik, Emo Abina, Ano Jarc, Eleno Erceg in Tinkaro Kogovšek, krožne napadalke Natašo Ljepoja, Valentino Klemenčič in Uršo Zelnik ter zunanje igralke Ano Gros, Aljo Varagić, Emo Hrvatin, Nino Zulić, Nino Spreitzer, Tjašo Stanko, Ano Abina, Neno Černigoj in Erin Novak. V ekipi ni poškodovane Elizabeth Omoregie.

Slovenke se bodo zbrale prihodnji ponedeljek v Ljubljani, 11. oktobra bodo v celjskem Golovcu gostile Latvijo, 15. t. m. bodo gostovale v Italiji. EP bo od konca novembra do sredine decembra prihodnje leto v Avstriji, na Madžarskem in v Švici. Prvič bo sodelovalo 24 reprezentanc. Nazadnje so bile na domačem EP Slovenke osme.