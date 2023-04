Slovenke že po prvi tekmi na pragu svetovnega prvenstva

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Chietiju z 31:25 (17:11) zmagala proti Italiji na prvi tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in si priigrala odlično izhodišče pred povratno tekmo, ki bo v sredo na Kodeljevem.

Na uvodu tekme je bilo moč zaznati nekaj nervoze obeh reprezentanc, kar je vodilo v nekaj napak in zgrešenih priložnosti. Varovanke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so prvič na dvoboju povedle v sedmi minuti (3:2) po golu Tjaše Stanko. Slovenske rokometašice so v drugi polovici prvega polčasa počasi začele dominirati na parketu, prednost se je postopoma zviševala in je ob koncu prvega polčasa znašala že +6, ko je bila za 16:10 natančna Tija Gomilar Zickero.

Po 45 minutah že dvomestna prednost Slovenk

Podobno kot prvi polčas so tudi drugega Slovenke nekoliko slabše začele in Italijanke so zaostanek znižale na štiri gole. Varovanke selektorja Adžića so se nato znova zbrale in zaigrale veliko bolje, tudi prednost je ponovno narasla. Po slabih petnajstih minutah nadaljevanja je Slovenija vodila z dvomestnim številom (26:16) in dvomov o zmagovalkah ni bilo več.

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najboljša strelka tekme, pet jih je za slovensko izbrano vrsto dodala še Pia Varagić. Za Italijo sta po šest zadetkov dosegli Sofia Ghilardi in Ilaria Dalla Costa.

"Glede na to, da pogrešamo sedem rokometašic, ki so bile del ekipe na minulem evropskem prvenstvu, sem ponosen na izid tekme. Dan pred dvobojem smo ostali še brez osrednje obrambne igralke, Nine Žabjek, a je to odprlo nove možnosti na naši pogumni poti proti Parizu. Izredno sem ponosen na predstavo, ki jo je tokrat prikazala naša zasedba, za kar sem ji hvaležen," je po dvoboju za Rokometno zvezo Slovenije dejal selektor Adžić.

Slovenke bodo dan premora preživele v domačem okolju, v ponedeljek pa se bodo znova zbrale za priprave za sredin povratni dvoboj z Italijankami.