Zakaj je moral Zlatorog zapustiti Alem Toskić

Po nizu slabih rezultatov je z mesta trenerja rokometašev Celja Pivovarne Laško odstopil Alem Toskić. Kaplja čez rob je bil včerajšnji pokalni poraz v Novem mestu.

Srb je na klop Celja, kjer je preživel šest sezon kot igralec, prišel leta 2021 in klub že v prvi sezoni popeljal do naslova državnih prvakov in igranja v EHF ligi prvakov. Prejšnja sezona je bila še uspešnejša, saj je klub popeljal do trojne slovenske krone (prvenstvo, pokal, superpokal).

Toda ni imel podpore vodstva kluba na čelu s predsednikom Gregorjem Planteuom in športnim direktorjem Miroslavom Benickim, ki mu ni zagotovilo konkurenčne ekipe, za nameček je med sezono prodalo nekaj igralcev, nazadnje Gregorja Krečiča in Anteja Ivankovića. Govori se, da naj bi predčasno odšel tudi najboljši igralec Mitja Janc.

Celjani so s porazom v Kopru izpadli iz boja za naslov državnih prvakov. FOTO: Slavko Kolar

Celje, ki ravno praznuje 20. obletnico osvojitve evropskega naslova, v tej sezoni prvič v zgodovini ni osvojilo niti točke v ligi prvakov (14 porazov), v ligi NLB je praktično ostalo brez možnosti za ubranitev lovorike, včeraj pa je prvič izpadlo v četrtfinalu pokala RZS. Krka je bila v Novem mestu boljša z 31:26 in se uvrstila na F4.

Kljub slabim rezultatom so mnogi navijači Celja izrazili podporo Toskiću in jezo stresli na slovaškega direktorja Benickega ter upravo, v kateri je tudi bivši predsednik Jernej Smisl, ki naj bi poceni razprodajala ugled v Evropi cenjenega kluba.

Gregor Planteu: »Alemu se zahvaljujemo za predanost, trdo delo in uspehe v zadnjih letih. Skupaj smo doživeli veliko lepih trenutkov, lanska trojna krona je zagotovo vrhunec skupne poti. V letošnji ni šlo vse po načrtih, zato smo sprejeli to težko odločitev. Alemu želimo vse dobro v nadaljevanju kariere. Za ekipo je sedaj glavni cilj sezone v prvenstvu zaključiti med prvimi tremi in verjamem, da je ta ekipa tega sposobna.«

Glavne težave sicer izvirajo iz skupine Pivovarna Laško Union. Odkar je v lasti nizozemskega koncerna Heineken, vztrajno niža sponzorski vložek. Septembra je bila podpisana nova štiriletna pogodba, ki neuradno znaša zgolj še četrt milijona evrov na sezono. Proračun je okrog 1,6 milijona evrov. Večina dolga, ki ga želi sanirati Planteu (cca. 400,000 evrov), je sicer nastala v času pandemije koronavirusa in v sezoni 2020/21, ko Celje ni igralo v ligi prvakov. Kot kaže, evropska elita v prihodnjih letih ne bo gostovala v Zlatorogu.

Alem Toskić: »Najboljša rešitev za klub in mene osebno je v tem trenutku prekinitev pogodbe. Za nami sta dve odlični sezoni, letošnja ni šla po pričakovanjih oziroma željah. Veliko se je v tem času zgodilo, spremenilo, predvsem v igralskem kadru. V vsakem trenutku smo skupaj z ekipo dali vse od sebe. Hvaležen sem vsem igralcem in članom strokovnega štaba, s katerimi sem sodeloval. Verjamem, da smo skupaj postali boljši ljudje, boljši igralci in napredovali smo na vseh področjih.«

Ekipo bo do konca sezone vodil trenutni trener mladinske ekipe in selektor slovenske mladinske reprezentance Klemen Luzar, so sporočili iz tabora 26-kratnih slovenskih prvakov.