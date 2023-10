Blaž Janc pohvalil in zbodel mlajšega brata; Mitja: Vse se enkrat obrne

V nadaljevanju preberite:

Le enega ali največ dva slaba dneva na sezono imajo rokometaši Barcelone. V petih letih so izgubili šest tekem v EHF ligi prvakov, polovico na F4 v Kolnu. Februarja letos so vstali z levo nogo, a Celje Pivovarna Laško tega ni izkoristilo in v zadnjih petih minutah izpustilo senzacijo iz rok. Nocoj so bili enajstkratni evropski prvaki na običajnih obratih in so v Zlatorogu brez stresa prišli še do pete zmage, za katero pa so se vendarle morali preznojiti. Bilo je 31:37.

