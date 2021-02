Bombarder na selektorski stolček in v učilnico

Rokometna legenda Kiril Lazarov bo v naslednjih petih letih vodil moško reprezentanco, je sporočila Makedonska rokometna zveza (RFM). Štiridesetletnik desni zunanji se bo tako še med aktivno kariero posvetil trenerskemu poslu.



Sprva bo eno leto uradno kot trener vodil reprezentanco svoje domovine in opravljal izpite za najvišjo trenersko licenco, kasneje pa bo po navedbah predsednika RFM Živka Mukaetova podpisal štiriletno pogodbo kot selektor.



S francoskim Nantesom bo igral do konca sezone, potem pa se bo po informacijah spletnega portala Handball Planet upokojil.



Lazarov je na mestu selektorja nasledil Danila Brestovaca, s katerim je RFM prekinil sodelovanje po nastopu na svetovnem prvenstvu v Egiptu.



Lazarov velja za enega najboljših rokometašev v zgodovini, v karieri je nosil drese številnih priznanih klubov, med drugimi tudi Zagreba, Veszprema, Ciudad Reala in Barcelone.



Osvojil je 15 naslovov državnega prvaka in isto število pokalnih lovorik z različnimi klubi, v ligi prvakov pa je bil najboljši z Barcelono (2014/15).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: