Bor Rozman nasledil Franja Bobinca na čelu rokometne družine

Rokometna zveza Slovenije ima novega predsednika. Na Zboru članov organizacije so na to mesto soglasno izvolili Bora Rozmana. Rozman je nasledil Franja Bobinca, ki je krovno slovensko rokometno organizacijo vodil zadnjih 14 let. Novi predsednik je bil v vodstvene strukture RZS-ja vpet že v zadnjem obdobju, ko je opravljal naloge podpredsednika za področje trženja in sponzorstev. Bil je tudi predsednik organizacijskega odbora, ki je poskrbel za izvrstno izpeljavo evropskega prvenstva za ženske.

Poprej je Rozman, sicer doktor znanosti na področju intelektualne lastnine, v športu deloval v vodstvenih strukturah rokometnih klubih iz Škofje Loke in Velenja. Še vedno je aktiven tudi v organih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, kjer je član komisije za infrastrukturo in velike športne dogodke. Izven športa je s svojim delom prejel nagrado za Kadrovskega menedžerja leta 2006.

»Vedno sem rad sprejemal izzive in verjamem, da bom kos nalogi, ki je pred menoj. Potrudil se bom po najboljših močeh. Pričakovanja so visoka,« je po izvolitvi dejal 50-letni Rozman in dodal: »V zadnjih dveh mandatih sem se v vlogi podpredsednika in kot član Predsedstva RZS že nekoliko obrusil. Verjamem, da bom nadaljeval dobro delo dosedanjega predsednika Franja Bobinca.«

Rozman je predstavil tudi ožjo ekipo, s katero bo vodil krovno slovensko rokometno zvezo. Zbor članov je za podpredsednika za moški rokomet potrdil Sebastjana Gergeto, ki je do začetka te sezone odlično vodil Združenje klubov Lige NLB, za podpredsednico za ženski rokomet pa Dejo Ivanović, nekdanjo slovensko rokometno reprezentantko, danes pa direktorico RK Krim Mercator. Predsedstvo bodo ob slednjih sestavljali še Blaž Brodnjak, Tomaž Jontes, Vanja Lombar, Samo Lampret, Janez Škrabec in Blaž Urbanija.

Franjo Bobinac predaja žezlo Boru Rozmanu. FOTO: Uroš Hočevar

»Rokometna zveza Slovenije je v dobri formi, tudi v finančnem pogledu. Verjamem, da bomo to stabilnost ohranjali tudi v prihodnje. To je moj cilj, s tem sem se v zadnjih štirih letih kot podpredsednik tudi največ ukvarjal,« še dodaja novi predsednik rokometne zveze in ob tem pristavi: »Želel bi si veliko več finančne podpore, tudi s strani države in sicer zato, da lahko organiziramo velike športne dogodke, skrbimo za množičnost in s tem otroke odvrnemo od elektronskih naprav in ostalih zadev, ki ne gredo v prid njihovemu motoričnemu razvoju. Skratka za več zdravega duha v zdravem telesu že pri otrocih.«

»Še naprej bomo z ekipo reprezentancam skušali nuditi najboljše možne pogoje. Tekmovalni cilji z njimi ostajajo visoki. Z obema članskima reprezentancama se želimo uvrstiti na olimpijske igre in na velikem tekmovanju osvojiti medaljo. Predlagal bom okrepitev pisarne Rokometne zveze Slovenije, predvsem v segmentu trženja in marketinga. Tu je še ogromno prostora za napredek. Če delujemo v najtrofejnejšem slovenskem kolektivnem športu, potem imamo v rokah vrhunski produkt,« je med drugim izpostavil Rozman v svojem programu, ki ga je razdelil v štiri segmente - tekmovanja, finance, trženje in marketing, množičnost ter stroka in sojenje.

Od ustanovitve RZS leta 1949 so predsedniško funkcijo opravljali Vlado Žorž, Ignac Bajcar, Stanko Toš, Božo Strman, Krešo Petrovič, Martin Brilej, Miha Jezeršek, Viktor Pogorelc, Franc Plaskan, Igor Makovec, Milan Zupančič, Zoran Janković, Marjan Sedej, Žiga Debeljak in Bobinac.

Slednji je bil prvi mož rokometne družine med letoma 2008 in 2022. Tudi po koncu predsedniškega mandata na čelu RZS bo še naprej član izvršnega odbora pri evropski rokometni zvezi (EHF), na Zboru članov pa je bil imenovan tudi za častnega predsednika RZS.