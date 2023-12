Čas je, da se na Norveškem konča urok drugih tekem, zmaga prinaša ogromno

V nadaljevanju preberite:

Od slovenskih rokometašic smo že vajeni, da zmagovito odprejo velika tekmovanja. Na lanskem domačem euru so premagale kasnejše finalistke iz Danske, leto prej so na SP v Španiji vzele mero Črni gori. Na SP 2019 na Japonskem so uvodoma presenetile kasnejše prvakinje iz Nizozemske, leta 2017 jim je uspelo enako proti Francozinjam. Toda vselej je zatem sledil poraz in ponovitvi scenarija se bo želela izogniti reprezentanca Dragana Adžića, ko se bo danes ob 15.30 v Stavangerju pomerila z močno Angolo na mundialu treh skandinavskih držav.

Kaj sta povedala Adžić in Nataša Ljepoja? Kakšne so slovenske izkušnje z Angolo? Kje so glavne rezerve in kaj je bilo proti Islandiji pohvalno?