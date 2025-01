Kavboji na tujem žrebcu, Zorman v idili, Vujović na kraju zločina s Pajovičem

V nadaljevanju preberite:

Dagur Sigurdsson ima res smolo, ker je ostal brez kapetana Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića, a tudi pokazal, da se ne zaveda dobro, v kakšno okolje je prišel. Disciplinirani Nemci in marljivi Japonci so pač drugačne sorte od balkanskih rokometašev. Medtem ko lahko igralci iz drugih reprezentanc v središču Zagreba gredo iz hotela na sprehod in na kavico, je Sigurdsson t. i. kavboje izoliral v »zaprtem oddelku« dvorca ob jezeru kakih pet kilometrov od Karlovca, kjer »ni ne vuka ne ćuka«, kot se je izrazil Veselin Vujović, ko so Slovence na euru 2018 namesto v Varaždinu namestili v oddaljenem Sv. Martinu na Muri. Seveda so bili prijazni gostitelji v narodnih nošah užaljeni.

Slovenci? Uroš Zorman je podobno kot Sigurdsson doživel zaušnico proti Islandiji, ki je pokazala, kako se igra sodoben rokomet. Zorman za razliko od hrvaškega Islandca nima težav s poškodbami ali razumevanjem okolja, vse je lepo in prav v našem taboru. Toda v idili se Slovenci nikdar ne znajdejo najboljše.