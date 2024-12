Zmanjkalo moči, za slovo od eura nov visok poraz z Nemčijo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem na Dunaju izgubila proti Nemčiji s 16:35 (11:17) in zasedla končno 10. mesto. Kapetanka Tjaša Stanko je bila z 48 goli na sedmih tekmah najboljša strelka prvega in glavnega dela.

Slovenija: Nemčija 16:35 (11:17) Mestna dvorana, gledalcev 1836, sodnika Carmaux in Mursch (Francija) Slovenija: Vojnović (2 obrambi), Džajić (6); Jurič 1, Novak, E. Abina, A. Abina 3 (2), Stanko 3, Fegic 2 (1), Ljepoja 2 (1), Bajc 1, Kogovšek, Barukčić, Čopi 1, Puncer, Pogorelc, Markovič 3; Nemčija: Filter (13 obramb), Wachter (0); Grijseels 1, Engel 5, Antl 4, Thomaier, Smits 2, Bölk 4, Lott 6, Maidhof 4, Döll, Behrend 2, Hauf 2, Huhnstock, Leuchter 3, Behnke 2; sedemmetrovke: Slovenija 7 (4), Nemčija -; izključitve: Slovenija 6, Nemčija.

Slovenija je doživela tretji poraz v glavnem delu tekmovanja. Pred današnjo tekmo proti Nemčiji je klonila še proti Nizozemski z 22:26 in Danski s 26:33. Na Dunaju je premagala Švico s 34:25, v skupinskem delu v Innsbrucku je bila boljša od Slovaške s 37:24 in Avstrije s 25:24, proti Norveški pa je izgubila s 26:33.

Slovenske rokometašice so izgubile vse tri letošnje tekme proti Nemkam. Na aprilskih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu v Neu-Ulmu so klonile s 25:31, na OI v Parizu z 22:41, razlika 19 golov je bila tudi na današnji tekmi na Dunaju.

Slovenija bo v nedeljo na Dunaju dobila še tekmico v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 27. novembrom in 14. decembrom prihodnje leto na Nizozemskem in v Nemčiji. Slovenija bo med nosilkami žreba, kvalifikacijski tekmi pa bosta v prvi polovici aprila prihodnje leto.

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so takoj občutile moč tekmic iz Nemčije. V mestni dvorani na Dunaju so že v tretji minuti zaostale z 0:3, štiri minute kasneje pa je slovenska klop pri zaostanku 1:6 zahtevala svojo minuto odmora. Po njej so bile slovenske rokometašice malenkostno bolj učinkovite na igrišču, Nemk pa niso resneje ogrozile. Njihov zaostanek je do odhoda na veliki odmor znašal med štiri in največ šestimi goli (11:17).

Slovenke tudi v drugem polčasu niso bile konkurenčne Nemkam. Minuli dvoboji so jim vzeli preveč moči, v njihovi igri ni bilo igrivosti in bojevitosti, pa tudi Adžić je lepo minutažo odmeril svojim mladim in neizkušenim varovankam. To se je takoj poznalo na igrišču. Slovenski zaostanek je že v 40. minuti znašal deset golov (12:22), najvišji na tekmi pa je, tako kot pred meseci na olimpijskih igrah v Parizu, znašal prav ob zadnjem zvoku sirene (16:35).

Pri Slovenkah so bile na današnji tekmi najbolj učinkovite Stankova, Ana Abina in Ema Markovič, ki so dosegle po tri gole.