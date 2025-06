Berlinske lisice našle pot v finale, Ovniček in Gaber za tretje mesto

Prvi polfinale sklepnega turnirja v EHF ligi prvakov se je razpletel po pričakovanju. Nemški prvak Füchse Berlin je visoko s 34:24 premagal Nantes in se prebil v veliki finale, kjer bo lovil prvi naslov najboljšega v Evropi. Njegov jutrišnji tekmec v Lanxess Areni v Kölnu bo zmagovalec drugega polfinala med Barcelono in Magdeburgom (18.00). Pri Kataloncih bosta lovoriko branila Blaž Janc in Domen Makuc.

Pri Berlinu je najbolj blestel Tim Freihöfer z 10 goli. Najboljši igralec na svetu Mathias Gidsel je v 20. minuti prejel rdeči karton in je zadel dvakrat, a to ni preprečilo uspeha ekipe iz glavnega nemškega mesta. Vratar Dejan Milosavljev, varovanec celjske legende Dejana Perića, je zbral 15 obramb.

Pri Francozih je Nicolas Tournat dosegel šest zadetkov. Dvakrat je bil uspešen Rok Ovniček, Matej Gaber pa se ni vpisal med strelce.

Tim Freihofer je bil odličen z 10 goli. FOTO: Leon Kuegeler

Nantes, ki tretjič nastopa na F4 in še nima naslova, se bo boril za tretje mesto. Finale, ki bo v nedeljo ob 18. uri, bosta sodila Slovenca David Sok in Bojan Lah.