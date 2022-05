Gal Marguč v celjskem dresu vsaj še naslednjo sezono

Kot so v četrtek sporočili iz tabora Celjanov, je 25-letnik podaljšal pogodbo še za naslednjo sezono. Gal Marguč je član kluba vse od leta 2014, ko je prvič podpisal pogodbo za člansko ekipo. Samo v Sloveniji je z nastopanjem za vse selekcije kluba do danes dosegel 1502 zadetka, odigral pa 388 tekem, kjer niso vštete evropske tekme kluba, so v sporočilu za javnost zapisali Celjani.

To sezono je do poškodbe odigral 12 tekem in dosegel 76 zadetkov, sedaj pa po operaciji rame opravlja rehabilitacijo, da se čim hitreje vrne na igrišče. To naj bi bilo v začetku naslednje sezone.

»Vesel sem podaljšanja pogodbe, saj ostajam v klubu, ki mu trenutno žal ne morem pomagati, kakor bi želel. Sem na sredini rehabilitacije po operaciji rame, a fantje odlično opravljajo delo in verjamem, da jim bo uspelo doseči zastavljene cilje,« je dejal Marguč.