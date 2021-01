Hrvati so namesto odrešitve dočakali novo ponižanje

Danski rokometaši (na fotografiji levo Anders Zachariasen) so se poigrali s Hrvati in jih ugnali z 12 goli razlike. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Rezultati na svetovnem prvenstvu

Kairo – Po porazu Hrvaške proti Danski s 26:38 (15:17) v 3. kolu drugega dela rokometnega svetovnega prvenstva v Egiptu se je v četrtfinale kot zadnji prebil Katar, ki se bo v sredo pomeril s Švedsko. Preostali četrtfinalni pari so Španija – Norveška, Danska – Egipt in Francija – Madžarska.Hrvaška je v dvoboju s svetovnimi prvaki iz leta 2019 potrebovala zmago za preboj med najboljšo osmerico, a je doživela najhujši poraz v Egiptu, medtem ko je Danska dosegla že šesto zmago na letošnjem mundialu. Po zmagah nad Bahrajnom, Kongom in Argentino v skupinskem delu je v drugem delu tekmovanja na kolena poleg Hrvaške položila še Katar in Japonsko.Drugo mesto v skupini 2 je osvojil Katar, ki je bil po zaostanku s 4:11 in 15:19 v današnji odločilni tekmi boljši od Argentine s 26:25 (12:13). V katarski vrsti je blestel Kubanec, ki je dosegel osem golov, pri Južnoameričanih pa je bil najučinkovitejšis sedmimi zadetki.Španski in madžarski rokometaši so si pred današnjim medsebojnim soočenjem zagotovili četrtfinale, v tekmi za prvo mesto v skupini 1 pa so smetano pobrali igralci s Pirenejskega polotoka, ki so zanesljivo slavili zmago s 36:28 (21:14). Pri lanskih zmagovalcih evropskega prvenstva sta bila strelsko najbolj razpoloženaz osmimi goli ins sedmimi, pri Madžarih pa staindosegla po pet zadetkov.V današnji zadnji tekmi skupine 1 so se Poljaki in Nemci razšli z neodločenim izidom.Brazilija : Urugvaj 37:17 (18:7)Španija : Madžarska 36:28 (21:14)Nemčija : Poljska 23:23 (11:12)Japonska : Bahrajn 29:25 (19:12)Katar : Argentina 26:25 (12:13)Danska : Hrvaška 38:26 (17:15)